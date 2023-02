Gasolina sobe de novo no Ceará e chega a R$ 5,71

Pela 8ª semana consecutiva, o preço da gasolina comum no Ceará é a mais cara do País. Na semana encerrada neste sábado, dia 18, a média para o produto estava em R$ 5,71. Alta de 0,35% em sete dias.





Os dados fazem parte da pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O produto pode ser encontrado nos postos cearenses com preços entre R$ 5,25 e R$ 5,99.





No Ceará, o levantamento foi realizado em dez cidades. Os postos localizados no município de Juazeiro do Norte são os que oferecem o menor preço, de R$ 5,25. Enquanto os mais caros estão em Caucaia (R$ 5,99.





Na Capital, a média de preços da gasolina comum é de R$ 5,75, podendo ser encontrada com valores entre R$ 5,49 e R$ 5,79.





No Brasil, o preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País caiu 0,2%, para R$ 5,07 por litro, na semana que vai de 12 a 18 de fevereiro. Na semana anterior, o preço era de R$ 5,08. Trata-se, na prática, de estabilidade de preços.





Depois do Ceará, Amazonas e Roraima aparecem empatados em segundo lugar entre os locais com a maior média para o produto (R$ 5,58). Em seguida, aparece Rio Grande do Norte ( R$ 5,49).





Por outro lado, no Amapá está a gasolina mais barata do País, a R$ 4,70 em média. Em seguida, aparecem Distrito Federal, com preço médio de R$ 4,73, e o Maranhão, com média de R$ 4,79.









Outros combustíveis no Ceará





De acordo com o levantamento da ANP, no Ceará, o preço médio do óleo diesel está em R$ 6,41. Queda de 4,71% em relação à semana imediatamente anterior. O produto pode ser encontrado no Estado com preços entre R$6,19 e R$ 6,99. Antes, a mínima era de R$ 6,42 e máxima de R$ 6,99





Já o etanol, na semana entre 12 e 18 de fevereiro, tem preço médio de R$ 4,60, com mínima de R$ 4,19 e máxima de R$ 5,99. Na semana anterior, a média era de R$ 4,64, com mínima de R$ 4,19 e R$5,85.





Fonte: O Povo