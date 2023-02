Governo Lula acaba com empréstimo consignado do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal anunciou na quinta-feira (24) que decidiu acabar com a oferta de empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que voltará a se chamar Bolsa Família.





Em nota, a Caixa informou que decidiu “retirar o produto de seu portfólio” depois da conclusão de estudos da sua área técnica.





O crédito consignado estava suspenso no banco desde 12 de janeiro, após o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciar que faria um pente fino no CadÚnico, devido a inscrições irregulares.





Os estudos técnicos da Caixa foram realizados a partir da edição de uma portaria do MDS no início deste mês, que fixou teto de juros na modalidades de 2,5% e reduziu de 40% para 5% o limite do desconto do consignado no valor do benefício.





O banco concluiu que manter o empréstimo consignado para os beneficiários não seria viável.





(Terra Brasil Notícias)