Integrante de grupo criminoso chefiado por “Majestade” é preso em flat na Beira Mar de Fortaleza

Caio Ítalo Almeida da Silva, de 23 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nessa quinta-feira (16), em um flat situado na Beira Mar de Fortaleza. O homem, que possui extensa ficha criminal, faz parte do grupo criminoso do qual Valeska Pereira Monteiro, conhecida como “Majestade“, chefiava. A captura de Caio Ítalo faz parte ‘Operação Profilaxia’, deflagrada no último dia 9, que visa localizar e prender membros do grupo criminoso chefiado por “Majestade”.





Com cinco passagens por roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal dolosa, roupa a pessoa e direção perigosa, Caio Ítalo é apontado, pela Polícia Civil, como responsável pela logística de armas de fogo da organização criminosa do qual “Majestade” estava a frente. Contra ele, existia um mandado de prisão preventiva por integrar organização criminosa. No início deste mês, quando foi deflagrado a primeira fase da ‘Operação Profilaxia’, os policiais civis realizaram diversas diligências para localizá-lo. Mas, no dia, ele não foi preso.





Porém, nessa quinta, após diligências continuadas por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada que está a frente desta operação, ele foi localizado e preso. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça. Com isso, a Draco segue com diligências, com foco em prender os demais partícipes deste grupo criminoso.





Via CN7