Personal trainer é preso suspeito de infectar mulheres com HIV de propósito

Homem de 28 anos foi preso em uma academia durante o horário de trabalho no AP.

Um personal trainer foi preso suspeito de infectar intencionalmente duas mulheres com o vírus HIV no Amapá. O homem, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (15) enquanto trabalhava em uma academia no centro de Macapá.





Duas vítimas registram boletim de ocorrência contra o personal na Delegacia especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), segundo o g1 Amapá. Elas disseram que haviam testado positivo para HIV após as relações sexuais.





Uma das vítimas disse que decidiu registrar o boletim de ocorrência para impedir que o homem tentasse infectar outras mulheres.





Isso pra mim era uma aflição muito grande sabendo que ele estava por aí livre podendo contaminar outras pessoas e então eu realmente estava muito aflita pensando no meu caso. Eu sei que para muitas pessoas pode ser muito difícil assim como foi pra mim, mas eu consigo ver isso, a atitude de denunciar, como uma prudência pra mim para que ele possa ser preso e pague pelo que fez”, disse à publicação.





As investigações começaram em janeiro após as mulheres relatarem terem sido infectadas pelo personal. Ele foi preso e está à disposição da justiça.





(Folha do Estado)