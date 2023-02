Miniestádios de Sobral estão abandonados!

Os dois equipamentos localizados nos bairros Tamarindo e conjunto Santo Antônio estão em situação de total abandono.

Inaugurado no dia 10 de julho de 2018, o miniestádio João da Silva Boto, localizado no bairro do Tamarindo, encontra-se abandonado pelo poder público. O equipamento recebeu investimento no valor de R$ 344.963,78, no qual, contemplava arquibancadas cobertas, postes com refletores de led, vestiários, entre outros equipamentos.





Para a dona de casa Mikaele Araújo, é preocupante a falta de atenção da secretaria de esporte, juventude e lazer da prefeitura municipal para com o equipamento. Mikaele destaca que no momento, o espaço está sem nenhuma serventia e utilidade para atividade na área do esporte.





Cenário semelhante acontece com o miniestádio Éder Venâncio, inaugurado no dia 25 de maio de 2022, localizado no conjunto Santo Antônio. A secretaria disponibilizava atividades esportivas em horários feitos cronograma como treinos dos times: Sinhá Saboia Máster, além dos eventos esportivos como Copa Sobral, campeonato sobralense de futebol e liga da Cohab.





O mini estádio conta com gramado, com sistema de drenagem, piso de acesso, arquibancadas, vestiários, além de cabines para rádio e TV.





Para o desportista Walter Carlos, o abandono causa indignação devido a falta de atenção por parte da prefeitura.





“Muito triste a situação que se encontra o mini estádio Éder Venâncio. Esse local que poderia ser aproveitado pelos os desportistas de Sobral e de toda região norte. Um investimento muito alto, mas pouco rendimento para prática esportiva”, destacou Walter Carlos.





O investimento aplicado na obra foi cerca de R$385 mil reais.





O Portal Paraíso entrou em contato com a SECJEL da prefeitura municipal de Sobral e até o fechamento dessa matéria, a secretaria não respondeu os nossos e-mails.





Com informações de Gabriel Lopes / Portal Paraíso