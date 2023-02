Mulher é presa por mandar matar homem que estuprou sua filha de 11 anos

Execução foi feita por bandidos ligados ao tráfico de drogas do Rio de Janeiro.

Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam na terça-feira, 21, uma mulher por supostamente ter mandado matar o homem suspeito de ter estuprado sua filha de 11 anos. O fato ocorreu em Rio Bonito, na região metropolitana da capital fluminense.





Conforme a 119ª Subdivisão Policial, de Rio Bonito, a mulher pediu a criminosos ligados ao tráfico de drogas para executar o suposto estuprador e o homicídio ocorreu em uma estrada deserta de Rio Bonito. Ela foi indiciada por homicídio privilegiado por relevante valor moral, o que poderá provocar constituir causa de diminuição de pena em uma eventual condenação.





O inquérito informa que a mulher ficou sabendo sobre o suposto estupro no dia 20, por uma amiga, e a filha confirmou o abuso. Em seguida, sem registrar a ocorrência, a mãe procurou os matadores. No “tribunal do tráfico”, o homem teria sido absolvido. Inconformada, a mãe procurou bandidos de Itaboraí, município vizinho, que aceitaram matar o suspeito. Eles foram no bairro BNH, onde encontraram o homem e o levaram até a Estrada Velha de Lavras.





Após tomarem conhecimento do crime, agentes do distrito policial de Rio Bonito foram ao endereço da mulher e a encontraram escondida no quarto. Ela teria planos de se mudar.





Em entrevista à imprensa, o delegado Bruno Gilaberte, titular da 119ª DP, disse que a investigação será desmembrada para apurar a identidade dos demais executores, que irão responder por homicídio qualificado pela motivação torpe.





Segundo ele, esses criminosos “impõem-se na qualidade de juízes e carrascos de pessoas sob seu jugo, valendo-se dessa posição para a imposição de regras próprias e para a criação de um sentimento difuso de medo, que acomete a população local”.





(Terra Brasil Notícias)