POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE MULHER INVESTIGADA POR ROUBO MAJORADO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou uma mulher de 34 anos, investigada por participação em um roubo majorado contra um funcionário de um posto de combustível. A prisão aconteceu nessa terça-feira (7), na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





A captura, realizada por policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, aconteceu em uma via pública no bairro Centro, em Sobral. Contra Rosivânia Benicio Moura, constava um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Judiciário, sendo resultado da investigação deflagrada pela PC-CE.





Conforme a investigação, a mulher teria abordado um funcionário de um posto de combustível no bairro Junco, em março de 2022. Na ocasião, pediu um copo de água e rendeu o homem, subtraindo uma quantia em dinheiro.





Após a prisão, a mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Sobral e segue à disposição da Justiça.





(Foto ilustrativa)