O Globo: Lula precisa começar a governar em vez de criticar o BC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem recebido críticas da imprensa por causa de seus ataques ao Banco Central (BC). Em seu editorial, nesta terça-feira (7), o jornal O Globo, apontou que em vez de atacar o BC, o petista “precisa começar a governar”.





No texto, o jornal carioca destacou que Lula “repetiu suas diatribes” contra o banco e a taxa de juros.





– Lula pode não saber, mas declarações como essas só contribuem para o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC precisar manter o juro nas alturas. E o desprezo que ele tem demonstrado por conceitos básicos da economia não ajuda. Os próprios ministros da área econômica estão incomodados. A incerteza diante da falta de regras fiscais confiáveis e os riscos de volta de um modelo econômico fracassado elevaram as expectativas inflacionárias pela oitava semana consecutiva (para 5,78%, segundo a pesquisa Focus, do BC). (…) Em vez de reclamar dos juros ou de tentar repetir o que já deu errado em gestões anteriores do PT, Lula deveria fazer avançar a agenda de crescimento prometida na campanha eleitoral – defendeu o editorial.





E concluiu:





– Declarações desastradas de Lula tentando atribuir ao BC uma responsabilidade que é dele em nada contribuem para dissipá-la. Ao contrário. Está na hora de o PT mostrar que aprendeu com os erros do passado. E precisa começar a agir logo.





Via Pleno News