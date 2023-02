Mulher sofre ataque de uma raposa, luta contra o bicho e consegue matá-lo

Uma mulher (identidade preservada) foi atacada por uma raposa no início da noite desta quarta-feira (15) na localidade Armador, zona rural de Itapajé.

A mulher seguia por uma estrada e teria como destino à igreja evangélica, e em determinado momento o animal silvestre saiu do mato e atacou a senhora. Para se defender, a mulher reagia na tentativa de se se soltar da raposa que, em ‘fúria’ a atacava. Diante de um luta corporal, a mulher conseguiu enforcar o animal até que o bicho perdesse as forças e morresse por asfixia.





Testemunhas conduziram a mulher para atendimento no hospital municipal, onde ela passou por atendimento, como, tendo limpeza feita nos arranhões causados pelo animal, além de ser orientada a comparecer na secretaria municipal da Saúde para preencher um formulário padrão e, através do qual, o município solicita da secretaria da Saúde do Estado as doses da vacina contra raiva que ela precisa tomar para evitar qualquer contaminação por aquela raposa.





(FM Atitude)