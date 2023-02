POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de policiais civis lotados no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Camocim, deu cumprimento a um mandado de prisão temporária em desfavor de José Odésio dos Santos pelo crime previsto no artigo 1°, I, alínea a, da Lei de Tortura, fato ocorrido na cidade de Camocim aos 08/02/2023.





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão.





O suspeito será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.