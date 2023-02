POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS

A Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios de Sobral, cumpriu mandado de prisão temporária em face de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA no dia 04/01/2023 ocorreu o homicídio de Patrícia da Costa Gregório e a tentativa de homicídio de Hyago Wewlei Gregório Privino.





Na ocasião, a Polícia Militar conduziu João Paulo para o núcleo de homicídios, entretanto, não haviam elementos suficientes para a prisão em flagrante e ele foi liberado, mas o celular apreendido.





Somente depois da extração de dados do telefone apreendido, após autorização judicial, foram recuperados dados que haviam sido apagados do telefone do indiciado e que comprovaram a participação dele no homicídio.





As investigações continuam para a identificação dos demais suspeitos.