Adolescente suspeito de ato infracional análogo a homicídio é apreendido em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa terça-feira (28), um mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente, de 17 anos, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Conforme as investigações do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, o jovem teria envolvimento em atos infracionais análogos a um crime de homicídio e de uma tentativa de homicídio, ocorridos no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Campos dos Velhos.





Esta é a segunda captura envolvendo o inquérito que apura o homicídio ocorrido em janeiro deste ano. Em 7 de fevereiro de 2023, equipes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de João Paulo de Oliveira, de 26 anos, também implicado no inquérito que investiga um homicídio em desfavor de uma mulher, de 44 anos, e a tentativa de homicídio contra o filho dela, de 16 anos.





Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais civis também apreenderam uma motocicleta, que teria sido utilizada para cometer o crime, e um celular. As investigações do Núcleo de Homicídios da PC-CE seguem no intuito de capturar os demais partícipes do crime.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.