Prefeitura de Sobral abre processo seletivo para profissionais da saúde de nível médio e superior

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva para profissionais de saúde de nível médio e superior. As vagas são auditor do SUS, cirurgião-dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, técnico em saúde bucal, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional.





As inscrições, que seguem até o dia 10 de abril, deverão ser efetuadas por meio do sistema de seleção da Prefeitura de Sobral, de acordo com as instruções do edital.





O processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva, se dará através de uma única fase, constante da avaliação curricular. Todos os resultados serão divulgados no site da Secretaria da Saúde e no Diário Oficial do Município, seguindo o cronograma de eventos da seleção.





A aprovação não assegura aos candidatos à contratação, somente a expectativa de serem contratados. Os candidatos poderão ser convocados quando necessário, caso venham a surgir vagas dentro do prazo de validade da seleção.





Edital nº 05/2023 AQUI