CGU derruba sigilo de 100 anos sobre cartão de vacinação de Bolsonaro

A Controladoria Geral da União (CGU) decidiu tornar público o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as informações serão divulgadas apenas após o encerramento da investigação sobre suposta ‘inserção de dados falsos’ no sistema do Ministério da Saúde.





A decisão foi tomada após um recurso contra a decisão do Ministério da Saúde que negou um pedido de Lei de Acesso à Informação (LAI) acerca do cartão de vacinação de Bolsonaro no mês passado. A CGU concluiu que as informações são de interesse público e influenciaram a política pública de imunização no Brasil contra a covid-19, sendo importante a sua divulgação.





A determinação ainda fala que as informações deverão ser divulgadas em até 5 dias após o fim da investigação. Caso haja registro de vacinação de Bolsonaro, deverão ser informados cada data, local, laboratório de fabricação e nome do imunizante até 31 de dezembro de 2022. O ministro da CGU, Vinicius de Carvalho, confirmou que foi identificado o registro de vacinação de Bolsonaro contra Covid-19 em fevereiro deste ano, mas a CGU investiga se esse registro foi adulterado ou não.





(Hora Brasília)