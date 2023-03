Chuvas fortes devem ocorrer em todo o estado até quarta-feira

Funceme prevê chuvas intensas e rajadas de vento em quase todo o Ceará.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso sobre a possibilidade de chuvas intensas, com riscos de eventos como raios, inundações, alagamentos e rajadas de ventos no Ceará nesta segunda-feira (13).





De acordo com a Funceme, quase todo o território do estado está sujeito à ocorrência de chuvas intensas, com possibilidade de 20% a 40% ocorrer temporais. As precipitações devem atingir quase todo o litoral cearense, Região do Cariri, Sertão dos Inhamuns, Regiões Norte e Ibiapaba.





Os maiores acumulados deverão ocorrer principalmente na manhã de segunda-feira, segundo a Funceme.





Choveu em cerca de 115 municípios entre as 7h de domingo (12) e as 7h desta segunda-feira, conforme balanço preliminar divulgado pela Funceme. Maior chuva ocorreu no município de Caririaçu com 150 milímetros.





Para terça-feira (14) e quarta-feira (15), a tendência é de chuvas em todas as macrorregiões do estado, com os maiores acumulados esperados para o sul, oeste e faixa litorânea do Ceará.





As chuvas esperadas devem-se a áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico, que estão associadas com a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistema de brisa e a efeitos locais, como: relevo, temperatura e umidade.





*Informações G1