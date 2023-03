Filha acusa cantor sertanejo de agressão e ameaça de morte: "me senti completamente impotente"

A paranaense Kauane Cellarius, de 22 anos, expôs nas redes sociais que foi vítima de violência doméstica praticada pelo próprio pai, o cantor sertanejo Fernando Cellarius, da dupla Giba e Nando. A jovem contou ser agredida pelo responsável desde a infância e que ele já teria usando uma arma de fogo para intimidá-la, além de ameaçar a vida dela.





"Me senti completamente impotente e com medo de morrer nas mãos da pessoa que mais amava", disse em relato publicado nas redes sociais, na última quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, a moça também expôs o áudio de uma suposta discussão entre os dois em que o artista chega a engatilhar o equipamento bélico.





"Tô falando que pode ser você, pode ser ** o que seja, não vai faltar com respeito comigo", diz a voz masculina que seria de Fernando na gravação.





E se alguém maior que você viesse te bater?", questiona a jovem. "Daí eu uso isso aqui [som de engatilhamento de arma]. É simples, é assim que eu resolvo a vida. É assim que até hoje eu cheguei nos meus 38 quase, resolvendo a vida".





Além do áudio, Kauane também compartilhou fotos das lesões supostamente provocadas pelo pai. Nas imagens, é possível observar o rosto da moça com hematomas.





Ao portal g1, a defesa de Fernando afirma que ele não agrediu a filha na situação denunciada, e explicou que ele apenas tentou se defender da jovem durante uma briga.









DENÚNCIA E MEDIDA PROTETIVA





Em 2021, a jovem denunciou as agressões à Polícia Civil, após ser incentivada pelo namorado. Em seguida, ela conseguiu uma medida protetiva contra o pai — que ficou proibido de se aproximar e de falar com ela. As informações também são do g1.





Em janeiro deste ano, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra Fernando por lesão corporal no âmbito de violência doméstica. A decisão o tornou réu no caso.









CONSCIENTIZAÇÃO E SUPOSTA FALTA DE APOIO





Na publicação da semana passada, a moça explicou que decidiu divulgar a situação para estimular outras vítimas a também procurarem ajuda e denunciarem.





"Perdi anos da minha vida sofrendo nas mãos da pessoa que deveria me amar e proteger. Espero que, ao compartilhar minha história, eu possa encorajar outras mulheres a falar e buscar ajuda", escreveu.





Ainda nas redes sociais, Kauane detalhou que não tem apoio de todos os familiares. Ela compartilhou o print de um comentário de uma parente, que supostamente seria sua madrinha, em que a mulher diz que a jovem fez a publicação visando "ficar famosa e chamar a atenção do pai".





"Dói demais ver a lavagem cerebral e manipulação feita em pessoas que eu considerava minha família", confessou a moça.





(Diário do Nordeste)