CRUELDADE HUMANA: Ex-vereador arrasta animal puxado por carro; gera revolta e acaba preso em MT; veja vídeo

O ex-vereaador por Jaciara (144 km de Cuiabá), Adauto Inácio de Andrade, de 76 anos, foi preso na manhã deste sábado (11) por maus-tratos a animais após ser filmado arrastando um chachorro por uma corda. O idoso entrou dentro de um carro, fechou a porta e saiu com o veículo arrastando o animal.





Um vídeo gravado por populares mostra parte da agressão covarde contra o animal que foi amarrado pelo pescoço e arrastado pelo asfalto. A gravação também mostra ele sendo repreendido por populares revoltados com a cena de crueldade contra o animal.





A Polícia Militar foi acionada com a denúncia e recebeu as imagens que foram gravadas por moradores revoltados com a situação. Os policiais localizaram o idoso e foram à residência dele.





Ao ser abordado, o ex-vereador alegou que sua cachorra teria fugido e que por ela estar no cio teria levado-a para dar uma injeção para evitar prenhez. Ele foi encaminhado para a delegacia para providências.









(Folha do Estado)