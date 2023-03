Exigência de visto para EUA, Canadá, Austrália e Japão vai começar em 1º de outubro

Suspensa desde 2019, a exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos de Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália volta a valer em 1º de outubro, segundo o blog apurou.





Os viajantes vão poder emitir o visto de forma eletrônica – ou seja, não vão precisar ir até consulados brasileiros, como já era antes.





O governo Lula avalia que o impacto da retomada do visto vai ser pequeno e usa como evidência os dados de fluxo de entrada de pessoas oriundas nesses países desde o início da isenção.





De acordo com os dados do governo, em 2019 – quando a isenção começou a valer – houve, de fato, um aumento de 12% na entrada de norte-americanos. Por outro lado, a entrada de cidadãos do Japão caiu 4,4%.





(A Voz de Santa Quiteria)