Maduro recebe assessor especial de Lula para “acentuar relações”

O ex-chanceler Celso Amorim, atual chefe de assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi recebido nesta quarta-feira (8) pelo presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, no Palácio de Miraflores, em Caracas.





A emissora estatal venezuelana VTV transmitiu imagens do encontro e destacou que a visita visa “acentuar as relações diplomáticas entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Federativa do Brasil”.





Maduro recebeu Amorim, que foi assessor de Lula para assuntos internacionais durante a campanha presidencial, acompanhado da primeira-dama Cilia Flores, segundo a VTV, que não deu detalhes do que foi discutido durante a reunião.





Em sua conta no Twitter, o ditador compartilhou imagens do encontro, que chamou de “agradável”.





(Pleno News)