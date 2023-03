Ex-namorado e mulher são presos suspeitos de matar jovem e esconder o corpo, no Ceará

Um casal foi preso suspeito de matar uma jovem de 24 anos em Novo Oriente, no Ceará. A vítima, identificada como Daniele Pereira de Oliveira, ficou cerca de três dias desaparecida após ir à casa do suspeito. Os capturados, Antônio Marcelino do Nascimento Filho, de 41 anos e Daiane Nascimento França, 25 anos, foram encontrados no Piauí.





A vítima desapareceu no dia 31 de dezembro de 2022, em Novo Oriente, e o corpo dela foi encontrado no dia 3 de janeiro. A Polícia Civil informou que, contra o casal, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. O homem preso tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menor.





Levantamentos policiais da Delegacia Municipal de Novo Oriente, com apoio de equipes da Delegacia Regional de Crateús, apontam que o casal é suspeito de planejar a morte e executar a jovem, motivados pelo fato de que Antônio havia mantido um relacionamento com Daniele e, a atual companheira dele, Daiane, não aceitava.





Com o andamento dos trabalhos policiais, a Polícia Civil solicitou dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Eles foram localizados em um imóvel na cidade de Piracuruca, no Piauí.





A Polícia informou que, após as tratativas, a dupla será trazida ao Ceará. As investigações seguem no intuito de localizar um terceiro envolvido, que já foi identificado.





(G1/CE)