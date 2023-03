Após 17h de negociação, sequestrador se entrega em Belém (PA)

O homem responsável por sequestrar uma mulher e três crianças em um carro na avenida Augusto Montenegro, em Belém (PA), se entregou na manhã desta quinta-feira (9/3), depois de 17 horas de negociação. A libertação da mãe dos meninos, última refém mantida no veículo, foi um dos momentos mais emocionantes do episódio. Agentes e psicólogos da Polícia Militar estiveram presentes durante todo o processo, assim como familiares das vítimas e do criminoso.





O sequestrador, identificado apenas como Ian, de 27 anos, será submetido à avaliação psicológica e aguardará julgamento. Familiares relataram que ele enfrenta problemas psiquiátricos, o que teria influenciado a abordagem e o sequestro das quatro vítimas, mas não possui diagnóstico oficial.





O sequestro começou na noite de quarta-feira (8/3), quando a mulher e seus três filhos solicitaram um carro de aplicativo para ir encontrar o marido na casa da sogra. O sequestrador entrou no veículo junto com a família e, com uma faca em mãos, anunciou o assalto. O motorista conseguiu fugir a tempo e pedir socorro, mas os quatro passageiros foram feitos reféns.





Assim que foi acionada, a Polícia Militar enviou agentes para negociar a libertação da família. Durante a conversa com os policiais, o criminoso exigiu a presença da imprensa e de familiares no local. As duas primeiras pessoas a serem liberadas foram os filhos mais velhos, de 7 e 8 anos. Na manhã do mesmo dia, psicólogos da PM tentaram dialogar com Ian para conseguir a libertação das duas vítimas restantes, sem sucesso. Mais tarde, o pai das crianças e marido da mãe mantida refém, Wellington de Oliveira, foi acompanhado até o local para colaborar com os policiais na negociação. Próximo às 9h50, o criminoso permitiu que a criança de colo de 3 anos saísse do carro.





O sequestro foi um episódio tenso e emocionante, mas a atuação da Polícia Militar e dos psicólogos foi determinante para o desfecho positivo.





