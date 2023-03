Caso Yanny Brena: vereadora foi torturada e teve unhas quebradas, indica laudo

A vereadora presidente da Câmara de Juazeiro, Yanny Brena Alencar Araújo, foi torturada pelo namorado Rickson Pinto Lucena antes de ser morta. A parlamentar também teve as unhas quebradas.









Vereadora Yanny Brena





O laudo do exame cadavérico aponta ainda marcas de lesões nos corpos dos dois. O corpo da vereadora apresentava ferimentos no pescoço e no abdômen.





Os corpos foram encontrados na casa onde o casal residia, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Feminicídio seguido de suicídio. Esta é a principal linha de investigação sobre a morte da vereadora. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará. O principal suspeito, Rickson Pinto, foi encontrado ao lado da parlamentar.





O que se sabe sobre o caso









1. Quem era Yanny Brena?





Yanny Brena Alencar Araújo era médica e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Como vereadora, alcançou o feito de ser a segunda mulher na história da Câmara da cidade a chegar à presidência, no primeiro mandato eletivo. Ela era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL).









2. Quem era Rickson Pinto?





Rickson Pinto é da cidade de Natal (RN) e era namorado de Yanny Brena desde 2020. O jovem tinha uma filha de um relacionamento anterior. O homem também participava de vaquejadas e postava vários conteúdos dos eventos nas redes sociais.









3. Qual a linha de investigação da Polícia?





A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereadora Yanny Brena, teria sido vítima de feminicídio pelo namorado, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará. O suspeito, Rickson Pinto, teria cometido suicídio logo em seguida. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos. Nenhuma arma de fogo foi encontrada no imóvel onde o casal morreu.









4. Havia alguma denúncia contra Rickson?





O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo. Informações apontam que o empresário teria pedido uma arma de fogo emprestada a um amigo, dias antes do casal ser encontrado morto, em Juazeiro do Norte.









5. Como os corpos foram encontrados?





A empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos. Os dois estavam de mãos dadas. Yanny Brena teria terminado o namoro com o empresário Rickson Pinto poucos dias antes do casal ser encontrado morto.





