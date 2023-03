MPCE faz operação na prefeitura de Morrinhos por suspeita de corrupção

O objetivo foi apurar suspeita de corrupção em contratos de locação de veículos na Prefeitura de Morrinhos.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap), deflagrou, na manhã desta terça-feira (07/03), uma operação na cidade de Morrinhos e Itapipoca.





Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra gestores públicos e empresários. As buscas foram realizadas na sede da Prefeitura de Morrinhos, nas residências dos alvos e na sede da empresa investigada, em Itapipoca. Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos suspeitos.





As medidas cautelares requeridas pelo MPCE foram deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e foram cumpridas com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil e da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública.





Investigação





A investigação da Procap teve início em 2022, a partir de informações repassadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Há indícios de ilicitudes nos contratos de prestação de serviços de locação de veículos da Prefeitura de Morrinhos. Segundo o TCE, entre 2021 e 2022, o Município repassou à empresa investigada mais de R$ 700 mil. O Ministério Público do Estado do Ceará apura a suspeita de que as licitações eram direcionadas para a empresa investigada e de que o serviço prestado não era fiscalizado pela Prefeitura.





(*) Informações MP-CE