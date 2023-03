Homem é preso por torturar companheira com cola adesiva nas partes íntimas

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar de Minas Gerais. A ação aconteceu na quinta-feira (9) devido a crimes de tortura e castigo no âmbito doméstico e por oferecer resistência à abordagem policial, na cidade de Três Pontas. O homem chegou a utilizar cola nas partes íntimas da companheira.





A equipe da Delegacia de Polícia Civil em Três Pontas foi acionada por populares, via telefone, por conta de uma briga de casal. O suspeito estava agredindo fisicamente a vítima e cortando o cabelo dela.





Homem cola partes íntimas de companheira





No local, a equipe Polícia Militar montou um cerco contra o investigado, que estava no telhado da residência jogando telhas contra os militares. Com a chegada da equipe da PCMG, o homem tentou fugir pelo telhado. Durante os trabalhos, um investigador e um policial militar encontraram o homem na laje de uma casa vizinha e efetuaram a prisão.





De acordo com a vítima, o homem a agrediu na noite anterior, e durante a manhã, enquanto dormia, passou cola adesiva em suas partes íntimas e a agrediu com chutes e socos, além de cortar seus cabelos. A agressão só cessou com a chegada da polícia.





