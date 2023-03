Inflação acelera em fevereiro e fechou em 0,84%

A inflação oficial do país aumentou mais uma vez de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A inflação no mês de fevereiro fechou em 0,84%. O setor de educação puxou a alta e subiu 6,28% no mês, foi a maior desde fevereiro de 2004. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).]





O reajuste no preço dos combustíveis ainda não foi aferido nesta pesquisa e deve aparecer no próximo balanço.





Segundo o gerente da pesquisa Pedro Kislanov, o aumento nas mensalidades escolares foi o responsável pela alta inflação.





“Fevereiro é sempre muito marcado pela educação, pois os reajustes efetuados pelos estabelecimentos de ensino na virada do ano são contabilizados nesse mês. Normalmente, essa alta de educação fica indexada ao próprio IPCA, ou seja, o reajuste das mensalidades é baseado na inflação do ano anterior” , destacou Pedro.





Inflação de fevereiro em cada setor pesquisado:





Educação: 6,28%

Saúde e cuidados pessoais: 1,26%

Comunicação: 0,98%

Habitação: 0,82%

Despesas pessoais: 0,44%

Transportes: 0,37%

Alimentação e bebidas: 0,16%

Artigos de residência: 0,11%

Vestuário: -0,24%. Por Ana Barros / Folha do Estado