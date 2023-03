Enfermeiros fazem greve em todo o país por piso salarial

Nesta sexta-feira (10), enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem realizam uma greve nacional, para cobrar o pagamento do piso salarial da categoria de R$ 4.750,00.





No Rio de Janeiro, um grupo fez caminhada até Cinelândia, também no Centro da cidade, onde estão concentrados. A ação é acompanhada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal.





Liderado pelo Fórum Nacional de Enfermagem, estão previstos atos em protesto ao longo de todo o mês de março, em diversos estados brasileiros. Segundo comunicado do Conselho Federal de Enfermagem, as paralisações desta sexta-feira devem ocorrer no Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. A expectativa, porém, é de que vários estados registrem protestos ao longo do dia.





A lei que estabelece o piso de R$ 4.750 para a categoria da enfermagem em todo o país foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em agosto de 2022.





No início de setembro, ela foi suspensa pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que, antes de entrar em vigor, é preciso esclarecer a situação financeira de estados e municípios e como serão afetados empregos e qualidade dos serviços.





A suspensão foi confirmada em 15 de setembro por maioria no STF.