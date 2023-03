Mulher mata mãe após 'brincadeira' e convence filha de 10 anos a ser morta

Uma mulher de 34 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa acusada de matar a própria mãe e a filha no bairro Piratininga, em Venda Nova (MG). Ela assumiu a autoria do assassinato das duas familiares e disse que um dos casos foi apenas uma brincadeira.





Aos policiais, a mulher disse que “brincava com a mãe” e passou o braço em volta do pescoço dela até sentir “uma sensação ruim de apertar ainda mais”. A senhora de 67 anos ainda pediu ajuda, mas a acusada continuou aplicando o golpe até a matriarca perder consciência e cair morta no chão.





Logo depois, a filha da autora do crime, de apenas 10 anos, bateu na porta do quarto para perguntar o que acontecia. A mulher cobriu a mãe com um lençol e disse para a criança que a avó tinha passado mal e morrido. Em seguida, pontuou para a jovem que a idosa era quem cuidava da casa e que deveria partir juntas.





No dia seguinte, a mulher tentou cortar os pulsos da filha com uma faca, mas optou por algo mais rápido e menos doloroso. Sendo assim, também enforcou a criança até a morte. Em seguida, ligou o gás para inalar até a morte, mas vizinhos chamaram a polícia e o Corpo de Bombeiros.





De acordo com a polícia, o crime foi na última segunda-feira (13), mas só descoberto na quarta-feira (15) após a mulher confessar em depoimento. “Diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, além das oitivas de policiais que estavam no local, a prisão foi ratificada. A PCMG aguarda a conclusão dos laudos periciais para atestar circunstâncias e causa das mortes. Investigações prosseguem”, afirmou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).





(Isto É)