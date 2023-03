POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM CONDENADO POR ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM ITAPIPOCA/CE

Em uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), um homem condenado por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo foi preso no município de Itapipoca – Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado, na manhã desta segunda-feira (13). O mandado de prisão definitiva foi cumprido na localidade de Campos.





As diligências tiveram início a partir de informações de que um homem condenado por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo estava localizado na região. Os policiais civis obtiveram informações de que o suspeito, identificado como José Cristiano Ferreira Sousa (36), se encontrava escondido na zona rural do município.





Após as buscas, a equipe da PC-CE localizou o suspeito na localidade de Campos, onde cumpriram o mandado de prisão definitiva. Diante dos fatos, Cristiano foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, unidade da Polícia Civil onde foram realizados os procedimentos. O suspeito segue agora à disposição da Justiça.