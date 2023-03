POLÍCIA CIVILPRENDE ENVOLVIDO EM MORTE DE POLICIAL MILITAR EM RUSSAS/CE

Investigações coordenadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) culminaram, nesta segunda-feira (13), na prisão preventiva de David Rabelo Saldanha, de 26 anos, suspeito de envolvimento na morte de um policial militar de 34 anos. O crime aconteceu, em 2017, no município de Russas – região pertencente a Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do Ceará. David foi preso no bairro Mondubim, em Fortaleza, por força de cumprimento de mandado de prisão.





Com seis passagens por homicídios, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, David Rabelo, que também é conhecido como “Pivete”, estava foragido. Com base nas informações colhidas no curso das investigações realizadas pela Delegacia Regional de Russas, ele e outro indivíduo abordaram dois policiais que estavam de folga e tentaram subtrair as armas dos agentes. Na ocasião, houve troca de tiros, onde dois suspeitos foram lesionados e morreram no local.





Os policiais também foram lesionados, mas um dos servidores, que era lotado Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), faleceu.





Diante de todos os detalhes, os policiais civis representaram pela prisão preventiva dos demais partícipes. Ainda em 2017, um homem foi preso por equipes da Polícia Militar. Hoje, policiais civis do Núcleo de Operações do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), com troca de informações do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Russas, efetuaram a captura de “Pivete”.





Ele foi localizado em uma casa situada no bairro Mondubim, na Capital. O indivíduo foi levado para a unidade da PC-CE, onde a decisão judicial foi cumprida em seu desfavor. David foi colocado à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do telefone (88) 3411-8567, da Delegacia Regional de Russas.





As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.