Policial Rodoviário Federal do Ceará participa de curso internacional de combate ao narcotráfico

Policial cearense participa de programa de combate ao tráfico de drogas ministrado pelo Drug Enforcement Administration (DEA-USA), órgão federal de segurança do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.





Durante essa semana, entre os dias 27 e 31 de março, o Policial Rodoviário Federal Anthony Lima, chefe da Delegacia da PRF em Sobral, no Ceará, está participando do Curso Interregional Avançado de Narcóticos (Cross Regional Advanced Nacortics Course), ministrado pelo Drug Enforcement Administration (DEA-USA), órgão federal de segurança do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O curso ocorre na International Law Enforcement Academy (ILEA), localizada em El Salvador.





O curso é promovido pela ILEA, que possui cinco academias estrategicamente espalhadas pelo mundo, com o objetivo de fortalecer a governança democrática dos países participantes e aumentar a estabilidade social, política e econômica, combatendo o crime organizado transnacional por meio da cooperação internacional.





Nesta edição do curso, comitivas dos países Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, África do Sul, Jamaica, Kenya, Suriname, Botswana, Tanzânia e El Salvador estão participando. Além da relevância da participação da Polícia Rodoviária Federal no curso interregional de combate ao narcotráfico, vale destacar que o policial Anthony Lima é o único cearense presente na edição. Essa presença reforça a importância do estado do Ceará no combate ao crime organizado transnacional e destaca a representatividade da PRF na região.





A troca de informações e a cooperação internacional são fundamentais para o sucesso no combate a esse crime transnacional.





(PRF)