Santa Casa de Sobral inicia retomada de cirurgias eletivas de várias especialidades

Com quase seis meses de intervenção da Prefeitura de Sobral, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral vem reestruturando serviços e promovendo uma série de melhorias para continuar prestando uma assistência de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta quarta-feira (01/03), o hospital retomou as cirurgias eletivas iniciando pelas especialidades de cirurgia-geral e ginecologia. Nas próximas semanas também serão contemplados pacientes que aguardam procedimentos de traumato-ortopedia.





De acordo com o diretor técnico da Santa Casa, Maycon Fellipe da Ponte, nos últimos meses as cirurgias de urgência estavam sendo prioridade devido a reestruturação de processos assistenciais do serviço. "Estamos retomando as cirurgias eletivas com segurança e qualidade com o intuito de reduzir cada vez mais a fila de procedimentos, na qual existem muitos pacientes esperando há meses. Essa ação é fruto da parceria entre a nova gestão e o nosso corpo clínico", pontuou.





Para a retomada, o Centro Cirúrgico da unidade hospitalar contou com corpo clínico composto por médicos especialistas, anestesiologistas, residentes e equipe de enfermagem. Os pacientes estão sendo chamados conforme posição na fila do SUS.









