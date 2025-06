Acidente fatal na BR-222 entre Forquilha e Sobral deixa uma vítima e reforça alertas sobre riscos na rodovia

Na noite desta segunda-feira, 9 de junho de 2025, um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de um motorista na BR-222, nas proximidades da localidade de Cacimbinha, no município de Forquilha, região norte do Ceará.





De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu em uma das curvas da rodovia, que já é conhecida por ser palco frequente de acidentes. Um dos caminhões teria perdido o controle ao fazer a curva, derrapado e colidido frontalmente com o outro veículo, que trafegava no sentido oposto.





O impacto foi violento e causou a morte imediata de um dos motoristas, que ficou preso às ferragens. O outro condutor foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital de Forquilha. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência.





A via ficou parcialmente interditada durante o atendimento e a remoção dos veículos. A perícia forense foi chamada para realizar os levantamentos no local e remover o corpo da vítima.





Este caso reforça os alertas sobre os riscos nas curvas da BR-222, especialmente no trecho entre Sobral e Forquilha, onde acidentes com veículos pesados têm sido recorrentes. A Polícia Rodoviária Federal continuará investigando as causas do acidente.