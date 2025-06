Em interrogatório, Cid nega ter visto Bolsonaro incentivar atos de 8/1

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (9) não ter visto o ex-presidente mencionar qualquer informação antecipada sobre os atos de 8 de janeiro ou incentivá-los.





Durante interrogatório, o advogado de Bolsonaro questionou se Cid, durante o período em que trabalhou no Palácio do Alvorada, ouviu alguma fala do ex-presidente que indicasse incentivo ou conhecimento prévio das manifestações que invadiram a sede dos Três Poderes.





Mauro Cid respondeu apenas “não senhor”. Em depoimento que iniciou às 14h desta segunda-feira, Cid confirmou articulações golpistas para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que Bolsonaro leu e editou minuta golpista, no entanto, não citou incentivos diretos aos atos de 8 de janeiro.





O STF começou a realizar, nesta segunda (9), os interrogatórios dos réus do chamado "núcleo crucial" da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. Mauro Cid é o primeiro a ser ouvido.





Ao todo ainda serão ouvidos oito réus, são eles:

Alexandre Ramagem, deputado e ex-chefe da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

e Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e vice de Bolsonaro na eleição em 2022.