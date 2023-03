TRAGÉDIA: Acidente entre ônibus e carreta mata 12 pessoas, incluindo crianças; imagens fortes

Um acidente grave entre um micro-ônibus e um caminhão deixou 12 pessoas mortas, incluindo crianças, na rodovia PA-150 entre Marabá e Nova Ipixuna do Pará (PA), na manhã desta sexta-feira (24/03). A colisão teria acontecido por volta das 7h30, quando chovia na região. As informações são do SBT News.





Segundo informações da polícia, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no local. Não há informação do número exato de feridos, mas outros passageiros foram encaminhados ao Hospital Regional em estado grave e gravíssimo.





No Twitter, o governador do Pará, Helder Barbalho, prestou solidariedade às famílias das vítimas.





Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.