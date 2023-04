Adolescentes investigados por estupro coletivo de menina de 14 anos eram colegas de escola dela

Os adolescentes suspeitos de participarem de um estupro coletivo contra um garota de 14 anos estudavam na mesma escola que ela, em Silvânia, no centro de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leonardo Sanches, a vítima saiu de um evento na escola e acompanhou o grupo após ser convidada para andar a cavalo.





A adolescente foi abandonada bêbada no sábado (15) e levada para o Hospital Municipal com ferimentos nas partes intimas e sangramento intenso. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (14), na zona rural da cidade.





O suspeito maior de idade passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (16) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.





O maior de idade é companheiro de cavalgada dos adolescentes e ajudava a cuidar e criar os cavalos, conforme informações repassadas para a Polícia Civil (PC).





A PC investiga o envolvimento de outras pessoas no crime e a existência de um vídeo do momento do estupro, que teria sido gravada por um dos menores. Os celulares dos investigados vão passar por perícia e câmeras de segurança de locais onde eles frequentavam vão ser analisadas.





A adolescente passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis que comprovou violência sexual. Ela não conseguiu informar detalhes sobre o acontecido e afirmou se lembrar apenas de ser violentada pelo adulto.





G1