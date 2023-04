Idoso é resgatado após ficar cerca de 11 horas atolado em lamaçal em Fortaleza

Um idoso de 89 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar cerca de 11 horas atolado com lama até a cintura em um terreno pantanoso próximo à lagoa da Precabura, no limite entre as cidades de Fortaleza e Eusébio, neste domingo (16).





Conforme o Corpo de Bombeiros, o idoso não retornou para casa, no Bairro Lagoa Redonda, após sair sozinho e foi dado como desaparecido. Os familiares então chamaram os bombeiros para ajudar nas buscas.





Durante a procura na região, os bombeiros localizaram João dos Santos atolado na lama, quase inconsciente, desidratado e com frio. Por conta da lama, ele não conseguia se locomover para sair do local.





Uma ambulância foi acionada e socorreu o idoso, que não teve ferimentos. Ele foi colocado sob uma manta térmica devido ao frio, mas passa bem após receber cuidados.





G1 Ceará