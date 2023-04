CAMOCIM-CE: CORPO DE HOMEM ENCONTRADO NA PRAIA PRÓXIMO AO HOTEL VILA DEL MAR

Um corpo de um homem identificado como Edivan da Silva Maciel, 36 anos, natural de Cruz-Ce, foi encontrado por populares boiando em uma praia nas proximidades do Hotel Vila Del Mar, próximo à Praia do Farol. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada para o local e confirmou a informação. O corpo estava somente de calção na cor lilás. Uma equipe da Pefoce foi acionada para o local.





O homem não é de Camocim e de acordo com os informes ele seria residente da localidade de Caiçara, município de Cruz. O corpo está em avançado estado de decomposição com a pele já se soltando. Uma equipe da Polícia Militar sob o Comando do Sgt Gouveia realizou a preservação do local. A Pefoce, em análise primária, informou que a morte teria ocorrido em decorrência de afogamento.





(Camocim Polícia 24h)