Plantão TBN: Relatório Focus do Banco Central projeta alta na inflação para 6% em 2023

Selic aparece com nova redução depois de 8 semanas: agora em 12,50% para 2023 de acordo com instituições.

O Boletim Focus divulgado nesta 2ª feira (17.abr) revela expectativa maior para a inflação de 2023, ultrapassando pela primeira vez a casa dos 6%. O levantamento do Banco Central (BC) aponta ainda que as instituições financeiras junto as quais coleta os números, elevaram as estimativas de inflação para o ano que vem de 4,14% para 4,18%, e estabilidade em 4,00% para 2025 e 2026.





Confira no gráfico abaixo:

A edição do relatório traz ainda as apostas para a taxa Selic: depois de oito semanas, o cálculo para a taxa de juros baixou para 12,50% ao ano, contra a marca de 12,75% das divulgações anteriores. Para o ano que vem, a Selic projetada é de 10,00%; em 2025 fica em 9,00% e em 8,75% para 2026.





Crescimento da economia





A expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 cedeu de 0,91% para 0,90%; em 2024 saiu de 1,44% para 1,40%; 1,72% em 2025 e 1,80% em 2026.





Já a taxa de câmbio teve redução de R$ 0,01 para R$ 5,24 ao fim deste ano. R$ 5,26 no ano que vem, R$ 5,30 em 2025 e R$ 5,35 em 2026.





(Terra Brasil Notícias)