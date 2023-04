Homem é preso após tentar desenterrar corpo de avô para tentar ressuscitá-lo jogando sal

No centro de Mossoró, no Cemitério São Sebastião, ocorreu um fato incomum no domingo (16). Um homem de 24 anos foi flagrado tentando desenterrar o corpo de seu avô, que havia falecido uma semana antes.





O indivíduo acreditava que, ao jogar um punhado de sal sobre o corpo, o avô ressuscitaria.





Testemunhas que estavam no cemitério para outro sepultamento ficaram assustadas com a situação e acionaram a Polícia Militar.





Os policiais impediram o homem de prosseguir com o ato e o detiveram. Ele foi posteriormente liberado.





Por Portal 96

Foto ilustrativa