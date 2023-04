CAMOCIM-CE: POLÍCIA MILITAR PRENDE GAROTA DE 20 ANOS SUSPEITA DE MATAR SEU PRÓPRIO IRMÃO A GOLPES DE FACA

A polícia registrou um homicídio a faca por volta de 23h50 de terça-feira, 11, no bairro Boa Esperança. A vítima foi identificada como Márcio da Silva Lopes, 31 anos, residente na Dr Raimundo Veras, bairro Apossados. A acusada é sua própria irmã Edvania Luzia da Silva, 20 anos, residente na Rua Central, bairro Boa Esperança.





A redação do blog Camocim Polícia 24h apurou junto à polícia que no horário acima citado uma mulher acionou o policiamento confessando que havia matado seu irmão a golpes de faca em sua casa, na Rua Central, Boa Esperança.





Rapidamente, a polícia foi ao local e chegando encontrou um homem morto, todo ensanguentado deitado em uma cama e uma faca de mesa no chão.









Duas versões





A suspeita teria confessado aos pm’s que era a autora do crime, e a motivação teria sido porque seu irmão havia seduzido sua companheira, e por esse motivo ela teria se armado com uma faca e o matou. Já na Delegacia, a mulher mudou sua versão, teria dito que foi obrigada a confessar o crime, haja vista um homem ter lhe ameaçado de morte se não "comesse a bronca", sendo este o verdadeiro autor do homicídio.





Após o depoimento da suspeita, bem como dos pm’s, a Delegada Dra. Tatiane de Barros Macedo, optou pela autuação da acusada com base no Artigo 121 parágrafo 2° do CPB (homicídio qualificado por motivo fútil). Camocim registra 17 homicídio neste ano de 2023.





Efetuaram a prisão: Tenente Gomes, ST Cícero e Sgt Passos

