Cantor é preso com 30 kg de maconha em mala dentro de ônibus

Um cantor foi preso carregando 30kg de maconha em tabletes dentro de um ônibus de viagem interestadual na BR-050, em Catalão, no sudeste do estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu chegar ao jovem após denúncias.





Como não teve a identidade revelada, o g1 não conseguiu contato com a defesa do cantor.





O jovem de 23 anos foi preso durante a madrugada do último domingo (16). Após receber denúncias, a PRF iniciou a ronda para encontrar o ônibus, que posteriormente foi encontrado em um pátio de um posto de combustíveis do município.





Segundo a PRF, o jovem detido informou ter recebido a droga na rodoviária de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Ainda de acordo com a PRF, a droga seria levada para Brasília, no Distrito Federal e seria pago um valor de R$1.000 pelo transporte.





O cantor foi encaminhado para a central de flagrantes de Catalão juntamente com a droga apreendida. Após ser enquadrado em flagrante, o suspeito foi levado para o presídio de Catalão e deve responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de detenção. Com informações do G1.