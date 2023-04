Casal perde dois filhos em menos de um ano ao deixá-los sob os cuidados da avó

Em menos de um ano, um casal perdeu os dois dos três filhos pequenos enquanto eram cuidados pela avó. Agora, se condenada, Tracey Nix, 65 anos, ex-diretora de escola da Flórida, nos Estados Unidos, pode enfrentar entre 12 e 30 anos de prisão. “As acusações foram apresentadas”, disse a Procuradoria do Estado em um comunicado à ABC Action News, em Tampa Bay.





A mãe das crianças, Kaila Nix-Schock, disse que não sabia que a polícia havia tentado apresentar acusações pela morte de Ezra, em 2021, até que a acusação de homicídio culposo agravado foi apresentada após a morte de Uriel, em novembro de 2022. “Se eu sou objetiva, ela precisa ir para a prisão”, disse ela, em entrevista. “Como sua filha, me mata dizer isso. Como mãe deles, eu exijo isso. Vou lutar por eles”, afirmou.





O primeiro caso aconteceu em 22 de dezembro de 2021. Na época, o marido de Tracey saiu por cerca de uma hora. Durante esse tempo, a avó adormeceu. Foi nesse momento que Ezra, que tinha 16 meses, saiu de casa e se afogou em um lago perto da casa, no condado de Hardee, na Flórida.





Quando a mãe da criança, Kaila, recebeu a ligação, dirigiu o mais rápido que pôde para casa de seus pais e acabou colidindo o carro. “Pude ver o helicóptero pousando… não olhei quando havia uma placa de pare”, explicou ela, que estava grávida de seis meses na época. “Todos os meus airbags dispararam, não me lembro como sai, mas sai e comecei a correr para a casa dos meus pais e, neste momento, eu estava desesperada para chegar”, disse.





Na segunda tragédia, que aconteceu em novembro de 2022, segundo a Fox News, Tracey teria dito à polícia que “acabou esquecendo” que Uriel Schock, de sete meses, a tarde toda no carro em um dia em que as temperaturas chegaram a 32 graus, enquanto praticava piano. O veículo estava estacionado com todas as janelas fechadas do lado de fora da casa. Quem encontrou a bebê no banco traseiro foi o marido dela, Ney Nix. Ele tentou a RCP, mas não conseguiu reanimar sua neta.





Dentro de algumas horas, um oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Hardee apareceu na casa de Kaila para lhe dizer que seu bebê estava morto. “E eu disse: ‘Sinto muito, o quê? Eu sei que Ezra está morto. Por que você está aqui, o que é isso?’. ‘Não, Kaila, seu bebê está morto'”, lembra.





Os pais, devastados, disseram ao ABC Action News I-Team que “não confiavam mais em deixar as crianças com Tracey”, após a morte de Ezra, mas que ela amava as crianças, então jamais pensaram em afastá-la dos cuidados porque nunca acharam que uma tragédia dessas poderia acontecer duas vezes.





