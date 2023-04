Ceará lidera vacinação contra a gripe nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

O Ceará é o estado que mais vacinou contra a gripe dentre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste durante o “Dia D” de mobilização, no último sábado (15). Foram administradas 160.142 doses do imunizante contra a influenza – o equivalente à soma de aplicações de todos os dias desde o início da campanha, em 27 de março. Além disso, na mesma ocasião, 34.254 cearenses receberam a dose de reforço bivalente contra a covid-19.





Para garantir o suprimento da demanda por imunização, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) abriu cinco unidades do Vapt-Vupt em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. “Quero agradecer às pessoas que se vacinaram e estão vacinando suas crianças, que estão se cuidando e, consequentemente, cuidando de nossas comunidades. Você está mantendo o risco de infecção baixo ao contribuir com a população dos imunizados e, assim, protegendo todas as pessoas, mesmo aquelas que ainda não fazem parte dos grupos prioritários”, agradeceu a titular da Sesa, Tânia Mara Coelho.





O “Dia D” foi criado para garantir o maior número de pessoas imunizadas no menor tempo possível. Quem não conseguiu se vacinar no “Dia D”, pode buscar os serviços de saúde unidades de atenção básica e nos próprios Vapt-Vupt para verificar a disponibilidade de vacinas.





O OTIMISTA