CRIMINOSOS MORTOS APÓS TROCA DE TIROS COM PMs DO RAIO SÃO IDENTIFICADOS

Os criminosos foram identificados como: André Henrique Ferreira Gomes (sem camisa), 28 anos, natural de Coreaú, morava no residencial Nova Caiçara e Gilberto Sena da Silva, 17 anos, natural de Fortaleza, morava no residencial Caiçara.









TROCA DE TIROS





No final da madrugada deste domingo, dia 23, PMs do RAIO 109, encontravam-se em procedimento policial em apoio aos policiais do BPMA na Delegacia Municipal de Sobral, quando um homem pilotando uma Honda Bros acionou os militares sobre uma tentativa de roubo nas proximidades da delegacia. Os policiais diligenciaram no sentido de localizar e prender os assaltantes. Os criminosos ao perceber a presença dos policiais, efetuaram disparos em direção a composição policial, iniciando um acompanhamento tático e com apoio do videomonitoramento da CIOPS, a dupla foi interceptada já na BR 222, onde novamente efetuaram disparos contra os policiais. Os policiais revidaram e os bandidos tombaram sem vida. Felizmente, nenhum policial ficou ferido.





Os indivíduos foram socorridos para o hospital Santa Casa, mas não resistiram.





Com a dupla, foi apreendido uma motocicleta Honda Biz vermelha roubada, um revolver calibre 38 com seis munições deflagradas e uma simulacro de pistola.





A vítima da tentativa do roubo compareceu à delegacia, onde foi apresentada a ocorrência policial.





Com informações de Sobral Favela News