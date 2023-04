Casal de namoradas denuncia caso de homofobia em restaurante no Ceará

Um casal de namoradas, de 33 e 26 anos, denuncia ter sido vítima de homofobia em um restaurante de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (21), quando o dono do estabelecimento onde elas estavam exigiu que elas se retirassem do local. A ordem foi dada logo depois de ele ver que as duas estavam de mãos dadas.





"Estava com a minha namorada e um casal de amigos. Ela sentou do meu lado, tocamos uma na mão da outra, uma troca de afetos simples, e no decorrer disso, o dono do restaurante chegou até a gente e nos convidou para nos retirarmos do estabelecimento. Disse que lá era um ambiente familiar e que não permitiria um casal entre duas mulheres ali", contou à TV Verdes Mares uma das jovens, que prefere não se identificar.





Segundo ela, o dono do local ainda as ameaçou. "Disse que lá a lei era dele e que se permanecêssemos, íamos ver. Não entendi o que seria 'íamos ver', mas acredito que seja uma ameaça explícita para mim, para minha namorada e na frente dos meus amigos", completa.





O proprietário do restaurante confirmou a situação no local, mas preferiu não gravar entrevista. A Polícia Civil informou que investiga a denúncia de preconceito, por conduta homofóbica.





G1