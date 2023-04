Família encontra formigas em ferimento de pé de idosa com diabetes em hospital do Ceará

Um vídeo feito por familiares de uma idosa mostrou formigas em um ferimento no pé da paciente, que estava internada no Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso, em Quixadá. A idosa, que tem 88 anos e deficiência visual, estava internada há quase duas semanas, para tratar ferimentos nas pernas e pés causados pela diabetes. Os familiares informaram que notaram a situação dias antes de gravar o vídeo.





Uma neta da idosa foi quem percebeu que a avó estava em um leito próximo a uma janela que dá para a área externa da unidade hospitalar — onde há bastante vegetação. A mulher disse que notou que as formigas vinham de fora do hospital.





A neta disse ainda que reclamou sobre a situação, mas os profissionais do hospital teriam dito que bastaria afastar o leito da idosa para distanciar da janela.





A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da direção do hospital, divulgou uma nota de esclarecimento sobre o caso. "As normas de higiene da unidade foram descumpridas por parte do acompanhante da paciente que de forma irregular acabou adentrando a enfermaria com doces e outros alimentos, facilitando a infestação de formigas, mesmo com o ambiente sendo limpo diversas vezes por dia pela equipe da unidade hospitalar", argumentou.





A Secretaria falou ainda que, quando soube do caso, o curativo no pé foi refeito, tirando as impurezas que estavam no ferimento.





G1