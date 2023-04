Mãe do cantor Leonardo morre de infarto em Goiânia, aos 85

Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, morreu na tarde deste sábado (1º), aos 85 anos, em Goiânia. A notícia foi divulgada pela esposa do cantor, Poliana Rocha, nas redes sociais.





De acordo com Poliana, ela e Leonardo estavam indo para um hospital para entregar exames de rotina do casal quando foram pegos de surpresa com a notícia de que sua sogra sofreu um infarto.





– Após 45 minutos tentando reanimá-la, minha sogra veio a falecer – disse a nora de dona Carmem.





Virgínia Costa, influenciadora digital e esposa de Zé Felipe, filho de Leonardo, também falou sobre a morte da avó de seu esposo.





– E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz, vó Carmem. Foi muito bom os momentos que vivemos juntas, amamos você para sempre – se despediu.