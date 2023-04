POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de Policiais Civis, com apoio do NAI da DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM, sob comando do Delegado Regional, Dr Adriano Zeferino de Vasconcelos, deram cumprimento a um mandado de prisão Preventiva na cidade de Camocim, em desfavor de Marcelo Medeiros da Paz, incurso nas penas dos artigos 129, parágrafos 9 e 11 do Código Penal, Estatuto do Idoso e 313, inciso III do Código de Processo Penal, com passagem por lesão corporal em contexto de violência doméstica e Estatuto do Idoso.





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





O acusado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.