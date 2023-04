Polícia encontra 27 kg de crack escondidos em tanque de combustível de carro

Os agentes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal contaram com a ajuda de um cão farejador para encontrar os entorpecentes. O motorista teria saído do Mato Grosso, com destino ao Ceará.





Mais de 27 kg de crack foram encontrados escondidos no tanque de combustíveis de um carro na cidade de Crato, na região do Cariri cearense. O motorista do veículo foi preso. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (5).





A prisão foi feita pela Polícia Civil, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal para fazer a apreensão. O veículo onde a droga estava escondida foi interceptado enquanto trafegava a CE-122.





Com ajuda de um cão farejador, os policiais encontraram a droga dividida em 26 tabletes. O material estava no tanque de combustível, na parte da carroceria do veículo.





O motorista, de 57 anos, teria saído de Mato Grosso, com destino ao Ceará. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas.





