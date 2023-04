PRF APREENDE 150 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À SKUNK NA CIDADE DE IPU/CE

Na madrugada desta sexta-feira (07), duas equipes do Núcleo de Comando de Operações Especiais (COE-CE) realizaram abordagem a um caminhão Volvo, de cor branca, na zona urbana da BR 403 em Ipu. Durante a fiscalização, os policiais notaram sinais de manipulação nos pneus do veículo. Após análise, constatou-se que o homem estava transportando 150 tabletes de substância análoga à skunk, totalizando mais de 167 kg.





O Corpo de Bombeiros Militar prestou apoio à ocorrência, pois foi necessário utilizar um equipamento de desencarceramento para abrir os pneus do caminhão e acessar a droga que estava escondida.





O condutor confessou que receberia R$20 mil para transportar a droga até Fortaleza. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Regional de Tianguá, onde será autuado por tráfico de drogas.





As ações das equipes da PRF no Ceará são parte do esforço contínuo da polícia em combater o tráfico de drogas e a criminalidade no estado. A polícia pede à população que denuncie qualquer atividade suspeita pelo telefone 191.





A Operação Semana Santa 2023 está sendo desenvolvida em todas as rodovias federais do estado do Ceará. A ação tem como objetivo reforçar a segurança viária durante o período de maior movimentação nas estradas, garantindo a fluidez do trânsito e a prevenção de acidentes. Nessa operação também estão sendo desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas com foco em reduzir a criminalidade e a violência nas cidades, além de proteger a população do uso e do comércio de substâncias ilícitas. A PRF continua realizando um trabalho preventivo e repressivo para garantir a segurança dos motoristas e passageiros que trafegam pelas estradas do estado.





(PRF)